Непобежденный турецкий боец подерется на турнире UFC в Баку

Турецкий боец UFC чеченского происхождения Абдул-Рахман Яхьяев проведет следующий поединок в Баку против Джулиуса Уокера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил инсайдер Марсель Дорф.

Информация об этом бое появилась вскоре после того, как Яхьяев победил Брендсона Рибейро удушающим приемом уже в первом раунде и сохранил ноль в графе поражений. Сам Яхьяев после недавней победы заявил, что хочет как можно быстрее получить титульный поединок.

Если говорить о парах, которые уже вырисовываются вокруг бакинского турнира, то в их числе бой Шарабутдина Магомедова ("Шара Буллет") с Мишелем Перейрой, Икрам Алискеров - Брунно Феррейра, Асу Алмабаев - Чарльз Джонсон, Нурсултон Рузибоев - Андрей Пуляев, а также возможный поединок Исмаила Наурдиева с Марвином Веттори, который пока не получил официального подтверждения.

Между тем еще неизвестно, кто именно из азербайджанских бойцов UFC выйдет в клетку на домашнем турнире. Рафаэль Физиев 31 января проиграл бразильцу Маурисио Руффи техническим нокаутом, но в начале апреля получил вызов от Фареса Зиама и ответил на него, после чего разговоры о возможном бое в Баку только усилились. Сам Зиам еще 6 декабря 2025 года победил другого азербайджанца Назима Садыхова. Последний недавно снялся с турнира из-за травмы.

Что касается Тофика Мусаева, то в конце марта он победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением, заработал бонус за "Бой вечера", а затем сообщил, что дрался с переломом руки и сейчас восстанавливается. Так что кард в Баку становится все интереснее, но главная азербайджанская интрига пока остается открытой.