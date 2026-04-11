В Азербайджане пойдет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром и вечером в отдельных местах возможны дожди, ожидается туман. Днем северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов, днем - от 12 до 15 градусов. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они могут усиливаться, возможны грозы, град, в горных районах - снег. Местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 10 градусов, днем - от 13 до 17 градусов, в горах ночью - от 0 до 5 градусов, днем - от 5 до 10 градусов.

