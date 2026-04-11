Иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает иранское государственное телевидение IRIB.

По данным источника, делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В её состав также входят глава Центрального банка Ирана Абдольнасир Хеммати, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан и министр иностранных дел Аббас Аракчи.