Узбекнефтегаз и SOCAR обсудили перспективы сотрудничества

Акционерное общество "Узбекнефтегаз" и представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, сосредоточив внимание на реализации совместных проектов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АО "Узбекнефтегаз".

Соответствующие вопросы были рассмотрены в ходе встречи председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Абдугани Сангинова с вице-президентом SOCAR Арзу Джавадовой.

Стороны отметили, что с момента предыдущей встречи сотрудничество последовательно развивается, достигнуты значимые результаты. В частности, подписано соглашение о совместной деятельности, а также получены все необходимые корпоративные одобрения для его реализации.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства и продолжению взаимодействия в рамках текущих проектов.

Напомним, что в августе 2024 года "Узбекнефтегаз" и SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве в гидрокарбонатной сфере, что стало началом геологических исследований на плато Устюрт, включая сейсмическую разведку и подготовку к добыче углеводородов.

Кроме того, 24 июля 2025 года стороны заключили соглашение о разделе продукции (PSA), которое предусматривает полное обеспечение Узбекистана внутренними потребностями в нефти на ближайшие 25 лет. Добываемый газ также будет направляться на внутренний рынок, поддерживая промышленность страны доступными и качественными нефтепродуктами.