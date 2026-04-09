Энергетический шок: Пекин заранее выстроил защиту

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о выгоде ситуации на Ближнем Востоке для Китая.

Энергетический шок, спровоцированный войной на Ближнем Востоке и кризисом вокруг Ормузского пролива, не был для Китая желанным сценарием. Но парадокс современной геоэкономики в том и состоит, что Пекин давно готовился именно к такому развитию событий - на уровне холодного стратегического расчета, многоуровневого государственного планирования и многолетней инфраструктурной перестройки.

Для китайского руководства вопрос поставок нефти уже давно перестал быть сугубо коммерческой темой. Это не вопрос цены барреля как таковой. Это вопрос устойчивости промышленной цивилизации, вопрос бесперебойной работы заводов, транспорта, логистики, экспорта, социальной стабильности и, в конечном счете, политической управляемости страны.

Китай остается крупнейшим в мире импортером нефти. В 2025 году он ввез 557,73 миллиона тонн сырой нефти, или 11,55 миллиона баррелей в сутки, что стало новым историческим максимумом и означало рост на 4,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Более того, уже в январе-феврале 2026 года импорт вырос еще на 15,8 процента в годовом выражении, достигнув 96,93 миллиона тонн, то есть примерно 11,99 миллиона баррелей в сутки. Эти цифры показывают простую вещь: Китай никуда не ушел от масштабной нефтяной зависимости. Но из этого не следует вывод о его беспомощности. Напротив, именно в условиях сохранения колоссального объема импорта Пекин добился главного: он стал последовательно уменьшать не саму потребность в нефти, а стратегическую уязвимость этой потребности.

Это принципиально важное различие, которое часто упускают из вида. Внешне может показаться, что если страна продолжает закупать все больше нефти, значит, ее зависимость только усиливается. Однако в реальности существуют два разных типа зависимости. Первый - количественный, когда экономика физически нуждается в огромных объемах сырья. Второй - структурный, когда любое внешнее потрясение мгновенно превращает эту нужду в кризис, панику и экономический паралич. Китай не смог быстро устранить первый тип зависимости, но целенаправленно работал над ослаблением второго. Именно поэтому нынешняя китайская стратегия выглядит не как отказ от импорта, а как строительство системы, в которой даже серьезный внешний удар не должен автоматически превращаться в национальную катастрофу.

Чтобы понять масштаб угрозы, достаточно посмотреть на сам Ормузский пролив. В 2024 году через него проходило в среднем около 20 миллионов баррелей нефти в сутки, то есть приблизительно пятая часть мирового потребления жидких углеводородов. В 2025 году через этот же коридор прошло более 112 миллиардов кубометров СПГ, что также соответствует почти пятой части мировой торговли сжиженным газом. Для Азии Ормуз - это не просто морской маршрут, а несущая конструкция всей энергетической архитектуры региона. Для Китая - один из жизненно важных узлов, нарушение работы которого может отразиться на всем: от стоимости электроэнергии и сырья до экспортной конкурентоспособности китайской промышленности. Именно поэтому Пекин давно трактует энергетическую логистику не как рыночную переменную, а как часть национальной безопасности. В китайской стратегической культуре такой подход абсолютно закономерен: страна, зависящая от морских коммуникаций, не может позволить себе роскошь наивного либерализма в вопросах поставок топлива.

Уязвимость Китая действительно велика. По расчетам на основе данных за 2024 год, импорт нефти покрывал около 74 процентов видимого внутреннего потребления. Собственная добыча составила 212,82 миллиона тонн, тогда как импорт - 553,42 миллиона тонн. За этой пропорцией скрывается жесткая реальность: на каждый условный внутренний баррель Китай получал примерно 2,6 импортного. Для большинства государств подобная конструкция означала бы почти приговор в случае блокады ключевых морских путей или длительного военного кризиса в зоне основных поставок. Но Китай на протяжении многих лет строил не просто модель закупки сырья, а модель страхования от стратегического обвала. И именно в этом состоит сила китайского подхода: он не романтизирует автаркию, а создает систему адаптации к глобальной турбулентности.

Первый элемент этой системы - накопление резервов. По оценкам аналитических центров, к концу декабря 2025 года и началу января 2026 года наземные запасы сырой нефти в Китае достигли рекордных 1,206 миллиарда баррелей. Если соотнести этот объем со средним импортом 2025 года на уровне 11,55 миллиона баррелей в сутки, получается эквивалент примерно 104 суток такого импорта. Конечно, эта арифметика не должна вводить в заблуждение. Нельзя механически утверждать, что Китай способен безболезненно жить более трех месяцев без внешних поставок. Реальная картина сложнее: существуют различия по сортам нефти, ограничения по пропускной способности портов и трубопроводов, специфика работы НПЗ, региональные дисбалансы, различия в структуре спроса между промышленными кластерами и внутренними провинциями. Но стратегический смысл резервов не в том, чтобы полностью заменить импорт. Их задача - купить время, отсрочить шок, дать властям пространство для маневра, стабилизировать рынок и не допустить панического эффекта. А в мировой энергетике время - это не просто ресурс. Это форма власти. Кто выигрывает недели и месяцы в момент кризиса, тот получает возможность перераспределить маршруты, перезаключить контракты, мобилизовать дипломатические каналы и избежать хаоса.

Второй элемент - диверсификация поставщиков и транспортных направлений. По данным за 2025 год, пять стран - Россия, Саудовская Аравия, Малайзия, Ирак и Бразилия - обеспечили 62 процента китайского нефтяного импорта. Одновременно Иран и Венесуэла, которые не всегда отражаются в китайской таможенной статистике в полном объеме, по оценкам профильных экспертов, все равно дали около 15 процентов импорта. Это крайне показательный момент. Китайская стратегия заключается не в поиске одного идеального поставщика, а в создании максимально гибкой корзины происхождения сырья. В нее входят официальные долгосрочные контракты, трубопроводные маршруты, поставки по сниженным ценам из санкционно уязвимых юрисдикций, закупки в периоды рыночной слабости и использование серых или полупрозрачных логистических схем там, где это выгодно. Такая модель не исключает риски. Но она разрушает саму возможность одномоментного коллапса, когда выпадение одного направления автоматически обрушивает всю систему.

Именно здесь проявляется одно из ключевых преимуществ Китая перед многими другими импортозависимыми экономиками. Пекин мыслит поставки нефти не как линейную цепочку, а как сетевую конструкцию. Чем больше в этой сети узлов, развилок, параллельных каналов и договорных режимов, тем труднее ее разом парализовать. Китай не отменил свою зависимость от внешнего сырья, но сделал эту зависимость менее прозрачной, менее прямолинейной и, следовательно, менее удобной мишенью для внешнего давления. В этом и состоит его стратегическая рациональность.

Третий элемент китайской модели - и, возможно, самый важный в долгосрочном плане - это системное сокращение зависимости не от нефти вообще, а прежде всего от нефтепродуктов в транспорте. Именно здесь произошел настоящий структурный сдвиг. В 2025 году продажи автомобилей в Китае достигли рекордных 34,4 миллиона единиц. Из них 16,49 миллиона пришлись на новые энергетические автомобили - электромобили и подключаемые гибриды. Это на 28,2 процента больше, чем годом ранее. Доля таких машин в общем объеме продаж достигла 47,9 процента. То есть почти каждый второй новый автомобиль, проданный в Китае в прошлом году, уже не относился к классической бензиновой или дизельной модели. На 2026 год прогнозируется 19 миллионов продаж новых энергетических автомобилей и уровень проникновения 54,7 процента. Это уже не временная мода, не маркетинговый всплеск и не экологический лозунг. Это глубокая перестройка крупнейшего автомобильного рынка мира, которая меняет не только транспорт, но и всю энергетическую архитектуру страны.

Стратегическое значение этого процесса гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Внешне речь идет лишь о замене бензобака аккумулятором. На деле же происходит сокращение наиболее политически опасной части нефтяной зависимости. Именно транспорт традиционно является самым чувствительным сектором к скачкам цен на нефть. Дорожающее топливо быстро бьет по логистике, пассажирским перевозкам, стоимости товаров, инфляции и социальным ожиданиям. Массовая электрификация транспорта означает, что Китай методично выводит из зоны нефтяного риска тот сегмент экономики, который во многих странах становится первым источником паники в период энергетических кризисов. Иными словами, Пекин не может одномоментно отказаться от сырой нефти для нефтехимии, авиации, грузовой логистики, тяжелой промышленности и части промышленного топлива. Но он уже способен ограничивать тот спрос, который раньше автоматически рос вместе с урбанизацией, ростом доходов и расширением среднего класса.

Отсюда вытекает стратегический эффект, который на глобальном уровне пока еще недооценивают. Международное энергетическое агентство фиксировало, что совокупное потребление бензина, дизеля и авиационного топлива в Китае в 2024 году не выросло, а слегка сократилось. Общий спрос на эти три ключевые группы топлива составил около 8,1 миллиона баррелей в сутки - на 2,5 процента ниже уровня 2021 года и лишь немного выше показателя 2019 года. Эта цифра имеет огромное значение. В течение десятилетий Китай воспринимался как главный мотор роста мирового спроса на моторные топлива. Теперь этот мотор постепенно выходит на плато. А значит, каждая новая волна электрификации транспорта, каждое расширение зарядной инфраструктуры, каждая новая субсидия для электрического автопрома и каждый технологический рывок в производстве аккумуляторов снижают чувствительность китайской экономики к внешнему нефтяному шантажу.

Важно и другое. Китайская энергетическая политика не сводится к простой формуле "чем больше электромобилей, тем меньше нефти". На самом деле речь идет о гораздо более сложном обмене зависимостей. Пекин уменьшает одну форму внешней уязвимости, но усиливает значение других направлений - прежде всего электроэнергетики, угля, газовой генерации, атомной энергетики, сетевой инфраструктуры, поставок лития, никеля, кобальта, графита и редкоземельных элементов. Однако для китайского государства такая перестройка все равно выгодна. Почему? Потому что зависимость от нефти, проходящей через уязвимые морские коридоры, с точки зрения национальной безопасности гораздо опаснее, чем зависимость от тех цепочек, где Китай уже либо занимает доминирующее положение, либо способен добиться технологического контроля. Иными словами, Пекин не устраняет зависимость как таковую - он меняет ее конфигурацию в свою пользу.

В этом и состоит глубинный смысл китайской подготовки к ближневосточным потрясениям. Китай не мог отменить войну, не мог заставить исчезнуть риск блокады Ормузского пролива и не мог полностью устранить импортную зависимость в ближайшей перспективе. Но он смог сделать нечто более реалистичное и потому более важное: сократить вероятность того, что внешний энергетический шок перерастет во внутренний системный кризис. Резервы дают время. Диверсификация поставщиков дает гибкость. Электрификация транспорта снижает чувствительность к росту цен. А государственное стратегическое планирование связывает все эти элементы в единую модель экономической живучести.

Поэтому главный вывод состоит в следующем: Китай по-прежнему зависит от нефти количественно, но уже гораздо меньше зависит от нее политически и стратегически. И это, возможно, одно из важнейших изменений в мировой энергетике последних лет. Пекин не победил нефтяную уязвимость окончательно. Но он сумел превратить ее из потенциального смертельного удара в тяжелый, но управляемый риск. Для страны, которая мыслит десятилетиями, а не новостными циклами, именно это и является настоящей победой.

Если сопоставить две группы цифр - 11,55 миллиона баррелей в сутки импорта сырой нефти в 2025 году и около 8,1 миллиона баррелей в сутки спроса на основные моторные топлива, - становится видно, насколько изменилась сама структура нефтяной зависимости Китая. Все большая часть импортируемой нефти теперь нужна не только и не столько для того, чтобы сжигаться в баках автомобилей, сколько для нефтехимии, авиации, тяжелой промышленности, резервов и переработки на экспорт. Это означает, что Пекин постепенно вынимает наиболее социально чувствительный сектор - массовый транспорт - из зоны прямого нефтяного риска. Это и есть стратегическая разгрузка уязвимости.

Четвертый элемент устойчивости - гигантский рывок в электроэнергетике. По официальным данным, в 2025 году Китай ввел более 430 гигаватт новых солнечных и ветровых мощностей. Суммарная установленная мощность возобновляемой энергетики превысила 1,8 тераватта, а доля возобновляемых источников в общей установленной мощности электроэнергетики страны превысила 60 процентов. Это не просто экологическая история и не просто технологический имидж. Это фундамент для массовой электрификации транспорта, части коммунального сектора и значительной части производственных цепочек. Чем больше километров, тонн и операций переводится с нефтяной молекулы на электрон, тем устойчивее государство к внешнему нефтяному кризису.

Но китайская стратегия не сводится к лозунгу о зеленом переходе. Ее сила именно в том, что она лишена романтики. Пекин не делал ставку на одну технологию. Он строил многослойную систему. Возобновляемые источники энергии снижают нагрузку на импортное топливо. Электромобили выбивают бензин и часть дизеля из внутреннего спроса. Стратегические резервы покупают время. А уголь остается мобилизационным ресурсом, который можно быстро включать там, где национальная безопасность важнее углеродной чистоты. В этом отличие Китая от многих государств, которые говорили об энергопереходе как о линейном отказе от старого мира. Китай строил не красивую схему перехода, а систему выживания.

Именно здесь появляется еще один критически важный слой - углехимия и угольная конверсия. По отраслевым оценкам, в 2024 году китайский сектор углехимии и угольной конверсии переработал около 276 миллионов тонн условного угля, заместив примерно 140 миллионов тонн нефтегазового эквивалента. Совокупная мощность этого комплекса уже достигла около 315 миллионов тонн условного угля в год. Даже если относиться к этим цифрам осторожно, их порядок показывает главное: Китай создал масштабный внутренний механизм замещения части нефтегазового сырья за счет собственной угольной базы. Это дорого, это экологически тяжело, это спорно с климатической точки зрения - но с точки зрения кризисной устойчивости это колоссальный резерв.

На уровне химии и удобрений китайская автономизация выглядит еще нагляднее. Китай остается крупнейшим в мире производителем и потребителем аммиака; профильные исследования показывают, что на страну приходится примерно треть мировой аммиачной мощности и практически треть мирового выпуска аммиака. Это означает, что Пекин контролирует не просто часть удобрений, а один из базовых нервов продовольственной и промышленной безопасности. В условиях, когда многие страны зависят от газа как сырья для азотной химии, Китай сохраняет возможность опираться на угольную базу и собственную промышленную вертикаль. Иначе говоря, он строил не только энергетическую, но и агрохимическую устойчивость.

При этом Китай не прячет цену такой модели. Международное энергетическое агентство отмечает, что в 2024 году спрос на уголь в Китае вырос еще на 1,2 процента, или на 43 миллиона тонн условного топлива, и достиг нового исторического максимума. Страна сейчас потребляет почти на 40 процентов больше угля, чем весь остальной мир вместе взятый. Это означает, что китайская устойчивость строится не на чистой замене старого новым, а на сочетании двух систем сразу: передовой электроэнергетики и крайне тяжелого резервного ископаемого фундамента. С точки зрения климата это проблема. С точки зрения большой стратегии - страховка.

Еще один показатель глубины китайской подготовки - экспортная составляющая. В 2025 году Китай экспортировал 2,615 миллиона новых энергетических автомобилей, то есть вдвое больше, чем годом ранее. Это уже не внутренний переход, а превращение энергетической перестройки в геоэкономическое оружие. Когда в мире дорожают нефть и топливо, китайская промышленность получает не только защиту от удара, но и новый внешний спрос: страны, напуганные ценами на бензин и дизель, начинают быстрее смотреть в сторону электротранспорта, а Китай уже контролирует крупнейшую производственную базу батарей, компонентов и конечных машин. Пекин не просто снижает свою зависимость - он начинает зарабатывать на зависимости других.

Поэтому главный вывод состоит не в том, что Китай стал неуязвим. Это было бы неверно. Его зависимость от внешней нефти по-прежнему огромна. Даже по оценкам крупнейших китайских энергетических компаний, заметная часть поставок нефти и газа проходит через Ормуз. Но Пекин добился другого: он повысил цену любого внешнего удара по себе. Он создал резервы, сократил зависимость транспорта от топлива, резко расширил электрическую базу, удержал уголь как мобилизационный ресурс, усилил углехимию, укрепил нефтехимию и диверсифицировал импорт. В результате кризис, который еще десять лет назад мог бы стать для Китая системным шоком, сегодня становится тяжелым, дорогим, неприятным, но управляемым испытанием.

Именно в этом состоит настоящая логика Пекина. Китай готовился не к одной конкретной войне и не к одному конкретному проливу. Он готовился к эпохе, в которой глобальная торговля больше не гарантирует безопасность, где санкции стали нормой, где морские маршруты могут превратиться в рычаг давления, а энергия - снова стать оружием. Его ответ был не идеологическим, а материальным: склады, трубопроводы, батареи, электромобили, солнечные станции, угольные карьеры, химические заводы, технические кадры, длинные кредиты и жесткое государственное планирование. Поэтому нынешний кризис показывает не только слабость Китая как импортера нефти, но и силу Китая как государства, которое давно перестало верить в вечную нормальность мирового рынка.