Одной из основных проблем, на которую жалуются жители многоквартирных домов, является шум, создаваемый соседями - будь то из-за домашних животных, детей, ремонта или по другим причинам в неподходящее время.

Как сообщает Day.Az, в Азербайджане основное правовое регулирование шума, мешающего соседям, осуществляется статьей 521 Кодекса об административных проступках.

Этот закон защищает право жителей жилых домов на отдых.

Согласно законодательству, запрещается создавать шум и беспокоить соседей в следующих случаях:

В ночное время: с 00:00 до 07:00 запрещено громко слушать музыку, петь и играть на музыкальных инструментах.

Бытовой шум: нельзя включать телевизор, радио или магнитофон на высокой громкости.

Ремонтные работы: проведение сверления и других шумных ремонтных работ в ночное время считается нарушением закона.

Для предотвращения подобных нарушений применяются различные меры, наиболее эффективной из которых является штраф. Так, для физических лиц, нарушающих покой соседей, предусмотрен штраф в размере 150-200 манатов, а для должностных лиц - от 2000 до 2500 манатов.

Если устное предупреждение не дает результата, гражданин имеет право обратиться за помощью в полицию или подать иск в суд.