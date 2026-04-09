Новое решение по зарплатам - дано поручение
Государственным организациям, финансируемым из бюджета, установят верхние пределы надбавок к должностным окладам, премий и других выплат, осуществляемых за счет внебюджетных средств, а также доходов, полученных от их деятельности.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим Министерству финансов даны соответствующие поручения.
Так, Министерство финансов, согласовав с соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в ходе исполнения, должно в течение 5 месяцев представить в Кабинет Министров предложения по установлению верхних пределов надбавок к должностным окладам, премий и других выплат, выплачиваемых за счет внебюджетных средств и доходов от деятельности организаций, финансируемых из государственного бюджета.
