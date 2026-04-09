Сегодня около 05:00 утра на улице Кичик Гала, на пересечении башен №13-14, было зафиксировано незначительное разрушение на небольшом участке исторических крепостных стен.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

По предварительному заключению специалистов, основной причиной повреждения стали повышенная влажность и естественные процессы эрозии, вызванные непрекращающимися атмосферными осадками в последние дни.

С момента происшествия Управлением незамедлительно были приняты оперативные меры: указанная территория полностью взята под контроль, а также предприняты необходимые превентивные шаги для обеспечения безопасности граждан. В настоящее время начаты соответствующие работы по устранению возникшей ситуации на данном участке исторического памятника.

"Сохранение нашего исторического наследия и обеспечение безопасности граждан являются приоритетными задачами в деятельности Управления, и данный процесс постоянно находится в центре внимания", - отметили в Управлении.