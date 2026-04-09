Хорошая новость для абитуриентов

В этом году ожидается снижение проходных баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. К такому мнению пришли эксперты, основываясь на результатах, показанных учащимися на выпускных экзаменах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, комментируя ситуацию, эксперт в сфере образования Рамин Нураллиев отметил, что снижение проходных баллов ожидается из-за сложности экзаменов по математике в третьей и четвертой группах.

"Если и на вступительном экзамене вопросы окажутся сложными, снижение баллов будет неизбежным. В противном случае, если задания будут составлены проще, баллы вырастут. Конечно, сейчас об этом говорить сложно, поскольку будут первая и вторая попытки блоковых экзаменов. Если вопросы окажутся на уровне прошлогоднего экзамена, снижение баллов ожидаемо", - сказал он.

Эксперт также отметил, что в случае значительного снижения баллов конкурс может пройти в напряженной обстановке. Поскольку точное количество абитуриентов, прошедших конкурс, пока неизвестно, делать однозначные прогнозы затруднительно.