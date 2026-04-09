В Турции по делу о наркотиках задержаны еще 14 известных лиц

В Турции задержаны ещё 14 известных лиц по делу о наркотиках.

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, в рамках расследования по делу о наркотиках были задержаны Эмир Джан Игрек, Хафсанур Санджактутан, Сомер Сивриоглу, Бюшра Пекин, Ахсен Эроглу, Мерт Демир, Норм Эндер, Бурак Дениз и ещё три человека.

Отметим, в Турции уже некоторое время продолжается расследование по делу о наркотиках, в рамках которого задержан ряд представителей сферы искусства, включая известных актеров и музыкантов.