Азербайджан берет на себя ответственность за общекавказский дом

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

На фоне драматичных событий, происходящих на евразийском пространстве и на Ближнем Востоке, процессы на Южном Кавказе, бесспорно, обращают на себя внимание своей конструктивной семантикой.

Не секрет, что есть силы, под прикрытием изменения мирового порядка решающие свои задачи, не понимая, что нельзя давать возможности создавать вакуум. Вакуум - это те самые ниши, которые заполняются взрывоопасным контентом. Усиливаются процессы эскалации, и не только там, где непосредственно идут военные действия. В других регионах тоже накапливаются проблемы. Поэтому, вместо того, чтобы давать волю жесткой силе, надо стараться предупреждать опасные тенденции.

Сравнительно небольшой по своим географическим периметрам Южный Кавказ является достойным примером, предлагающим модель сосуществования остальному миру. Никакого пафоса и преувеличения тут нет. Несмотря на ограниченные географические параметры. На Южном Кавказе происходят воистину революционные изменения. Триггером этих изменений выступает Азербайджан.

Несколько дней назад мы наблюдали за государственным визитом Президента Ильхама Алиева в Грузию, за тем, как руководители двух стран-партнеров усиленно работают над тем, чтобы диверсифицировать транспортно-коммуникационные возможности региона. А с недавних пор мы можем наблюдать, что и Армения тоже вовлекается в эти процессы.

Сразу после распада СССР, когда начали формироваться новые реалии, Армения заняла деструктивную позицию, подняла территориальный вопрос, не имея на это никаких юридических и исторических оснований. И потому в течение тридцати лет, находясь в регионе, она фактически отсутствовала. Только сейчас она получила возможность выйти из этой изоляции. Азербайджан по окончании Второй карабахской войны предложил Армении присоединиться к будущим проектам в нашем регионе. Жаль, что Ереван потерял много времени, прислушиваясь к сторонним силам. Эти акторы ставили под сомнение итоги войны и создавали у армянской стороны иллюзию возможности реванша. Армянская правящая элита не сразу поняла, что ее ведут по неправильному пути. К сожалению, в первые годы после войны Армения недооценила инициативы Баку. Однако, несмотря на потерю времени, инициированный Азербайджаном мирный процесс развивается. Не исключено, что уже в середине лета будет подписан мирный договор. Армения уже в качестве нормального полноценного государства должна вступить в процесс переформатирования роли Южного Кавказа в региональной и межрегиональной системе координат. Сегодня особенно важно не давать появляться паузам, нужно активизироваться в роли связующего звена между Европой и Азией.

Безусловно, Президент Ильхам Алиев очень далеко видит и далеко слышит. Посмотрите, как актуально стоит сегодня вопрос Среднего коридора. Надо сказать, что в основе этого процесса стоит политика Президента Ильхама Алиева. По его инициативе создана та самая конъюнктура, которая ныне стала очень привлекательной, перспективной и главное - незаменимой. Средний коридор, его законченная версия никак не сможет обойтись без инфраструктуры, созданной Азербайджаном. С 2003 года Президент Ильхам Алиев инициировал ряд важных проектов, которые фактически сформировали комбинацию профилирующих сегментов Среднего коридора. Вдоль энергетических коммуникаций выстроены транспортные артерии, Азербайджан построил железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор. Азербайджан начал переформатировать геоэкономическую карту Евразийского континента. Сегодня и Китай, и Турция, и наши партнеры в Центральной Азии - все видят, что благодаря усилиям Баку сформировался очень привлекательный транспортно-коммуникационный хаб, ставший неотъемлемой частью Среднего коридора. Создается сильная платформа геоэкономического характера для всего Кавказского региона.

Идея общекавказского дома воплощает в себе несколько очень важных составляющих. С одной стороны, есть большой потенциал мягкой силы, с другой - потенциал геоэкономических проектов. Они играют связующую роль, помогают нашим народам создавать платформу взаимодействия и развития. Не случайно Президент Ильхам Алиев, встречаясь с руководителями Грузии, говорил о том, что сегодня на Южном Кавказе складывается совершенно новая ситуация, и страны региона не должны упускать эту возможность.

Главная задача - не дать процессам остыть. В этом ключе азербайджанская дипломатия действует очень точно. То, что Азербайджан по своей инициативе открыл возможности для транзита в Армению, сыграло очень важную роль. Азербайджан чувствует ответственность за будущее Южного Кавказа и берется за проекты, которые формируют интеграционную структуру в рамках нашего региона и позитивный потенциал которых выходит за пределы ЮК.

Мы не должны повторять ошибки прошлого. Большей частью это относится к Армении. Если бы не карабахский конфликт, наш регион мог бы сделать огромный шаг вперед за годы независимости. Сегодня мы бы наблюдали совсем другую конъюнктуру в регионе. И все же, Азербайджан, несмотря на конфликт, сумел поддержать Южный Кавказ в "рабочем" состоянии.

На международных встречах можно наблюдать, что руководители других государств тянутся к Президенту Азербайджана, стремятся узнать о его планах и вооружиться азербайджанским опытом в деле диверсификации возможностей. Это очень хороший показатель, который свидетельствует о том, что Азербайджан уже прочно перешел из разряда стран малой силы в ряд стран средней силы. Пользуясь спортивной терминологией, Азербайджан перешел из легкого веса в среднюю весовую категорию.

Отношения с Баку высоко ценятся в Грузии, Армения тянется к Азербайджану. Мы не раз уже слышали позитивные высказывания Никола Пашиняна в адрес Баку, азербайджанской дипломатии и Президента Ильхама Алиева. Открыт транзит через Азербайджан в Армению, открыт экспорт азербайджанского топлива в соседнюю страну.

Президент Ильхам Алиев умеет ставить высокие задачи и показывает пример соседям. Ставка на диалог позволяет создавать атмосферу взаимного доверия. Сейчас самое время напомнить о предложенном Президентом Азербайджана формате 3+3. Мы будем стараться работать в этом ключе в пользу будущего. От этого выиграем не только мы, три страны Южного Кавказа, но и те страны, кто с нами соседствуют. Мы будем увеличивать созидательный потенциал в интересах наших народов. Ситуация в регионе зависит от отношений между нашими странами, и нельзя дать добрым порывам заглохнуть. Хорошие идеи и замыслы должны вовремя воплощаться и демонстрировать, что мы вместе и устремлены в будущее.