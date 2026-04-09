"Ливерпулю" ищут нового тренера

Хаби Алонсо является главным претендентом на пост главного тренера "Ливерпуля".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, по оценкам букмекеров, вероятность назначения испанского специалиста составляет около 75%. Алонсо считается фаворитом на смену Арне Слоту на фоне неудачных результатов команды.

В последних шести матчах во всех турнирах "Ливерпуль" одержал лишь одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Среди других кандидатов называются Луис Энрике ("ПСЖ"), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) и Андони Ираола ("Борнмут"). Также в списке фигурирует бывший наставник команды Юрген Клопп.