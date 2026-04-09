День будет насыщенным

Гороскоп на сегодня таит в себе подвох: день обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками. Поэтому совет сегодняшнего дня - не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, наверняка придется отказаться. Кроме того, будьте осторожнее с деньгами - избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком., передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в душе у Овна романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках сегодня ни витал Овен, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Овну наделать больших глупостей.

Телец

Cегодня у Тельца есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Тельца апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

Близнецы

Сегодня Близнецов будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: "надо было сделать иначе" и "сам виноват". Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Рак

Сегодня в душе у Рака проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Рак рискует провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ему следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок сегодня вряд ли получится.

Лев

Сегодня Лев будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Льва, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над "i"?

Дева

Сегодня попытки взвалить на Деву любые дела, не входящие в круг ее прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Дева будет склонна относиться не слишком ответственно. Зато сегодня у Девы настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ей повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Весы

Сегодня у Весов может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Сегодня Весы не склонны переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне могут замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

Скорпион

Cегодня все мысли и планы Скорпиона будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Скорпионам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

Стрелец

Сегодняшний день обещает пройти у Стрельца достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Стрельцу просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не сегодня.

Козерог

Сегодня в душе у Козерога будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же - вряд ли это получится. Если Козерог не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Сегодня Козерогу лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа будут склонять Водолея бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Водолей и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же он может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

Рыбы

Сегодня Рыбам будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится - чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно сегодня посоветовать Рыбам, - это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!