Иранская делегация отправится сегодня вечером в Исламабад на переговоры

Иранская делегация прибудет 9 апреля вечером в Исламабад на переговоры с США. Об этом сообщил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на скептицизм в иранском обществе из-за неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны израильского режима с целью сорвать дипломатическую инициативу, по приглашению премьер-министра [Пакистана] Шахбаза Шарифа иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для серьезных переговоров на основе 10 пунктов, предложенных Ираном", - написал он в Х.

Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве "рабочей основы" для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры 10 апреля. По данным иранского государственного телевидения, они, как ожидается, будут прямыми. В среду председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, среди которых вторжение в Ливан, нарушение иранских воздушных границ и отрицание права исламской республики на обогащение урана.

