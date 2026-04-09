В зонах подтоплений жилье может стать дешевле

В последние дни интенсивные дожди, наблюдаемые в стране, оказали определённое, но в целом краткосрочное влияние на рынок недвижимости.

Как передает Day.Az, в беседе с Milli.Az председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж отметил, что осадки могут оказывать на рынок сезонное воздействие.

"В такой период часть покупателей и продавцов предпочитает занять выжидательную позицию. Однако рынок недвижимости в нашей стране достаточно динамичен, поэтому природные явления, как правило, не оказывают на него долгосрочного и серьезного влияния. В то же время недавние ливни, приведшие к селям и подтоплениям, показали, что в ряде районов приобретение жилья и земельных участков нецелесообразно. Поэтому гражданам важно подходить к выбору более внимательно и отдавать предпочтение безопасным территориям", - отметил он.

По его словам, в зонах с риском подтоплений возможна стабилизация или незначительное снижение цен.

"С другой стороны, дожди практически не влияют на новостройки, коммерческую недвижимость и жилые комплексы, расположенные в центре города. В целом цены на рынке недвижимости формируются не столько под воздействием природных факторов, сколько в зависимости от макроэкономических процессов, уровня спроса и общей рыночной конъюнктуры", - добавил Орудж.