В Азербайджане задержан нарушитель госграницы

Пытавшийся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана гражданин Нигерии задержан.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС).

Отмечается, что в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных в зоне обслуживания пограничного отряда "Загатала" Пограничных войск, задержан гражданин Федеративной Республики Нигерия - Олабийи Казеем Адиса 1995 года рождения, пытавшийся нарушить государственную границу из Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.