https://news.day.az/society/1840029.html В Азербайджане задержан нарушитель госграницы Пытавшийся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана гражданин Нигерии задержан. Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС).
В Азербайджане задержан нарушитель госграницы
Пытавшийся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана гражданин Нигерии задержан.
Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС).
Отмечается, что в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных в зоне обслуживания пограничного отряда "Загатала" Пограничных войск, задержан гражданин Федеративной Республики Нигерия - Олабийи Казеем Адиса 1995 года рождения, пытавшийся нарушить государственную границу из Азербайджанской Республики в направлении Грузии.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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