ЦАХАЛ заявила о завершении серии ударов по Ирану

Армия Израиля заявила о завершении масштабной серии авиаударов по территории Ирана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу израильских вооруженных сил.

В армии отметили, что целью операции стали "стратегические системы обороны" исламской республики. По данным военных, удары наносились десятками истребителей ВВС Израиля. В Израиле утверждают, что часть этих систем была повреждена еще в марте-апреле текущего года, однако затем они были восстановлены и развернуты в различных районах Ирана. Теперь, как заявляется, все цели уничтожены.

"Удар привел к уничтожению этих систем", - сообщили в армии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня израильские военные нанесли удары по ряду объектов нефтехимического комплекса в иранском городе Бендер-Махшехр в провинции Хузестан. В ответ на это подразделения Воздушно-космических сил КСИР Ирана атаковали нефтехимические предприятия в израильской Хайфе.