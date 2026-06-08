Как распределятся мандаты в новом парламенте Армении?

Партия "Гражданский договор" получит 61 мандат в парламенте Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила экс-глава Минюста Армении Арпине Ованнисян.

По ее словам, при таком раскладе правящей команде не хватает всего двух мандатов для получения большинства в три пятых (3/5) состава парламента и девяти мандатов для достижения большинства в две трети (2/3).

Как отметила Ованнисян, в своих расчетах она опирается на предварительные данные ЦИК.

Согласно расчетам экс-министра, блок "Сильная Армения" получит 28 мандатов, блок "Армения" - 11 мандатов, партия "Процветающая Армения" - 5 мандатов.