В школах Азербайджана заблокирован доступ учеников к TikTok

В настоящее время в школах доступ учеников к TikTok заблокирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по правовой политике и государственному строительству.

"Доступ к таким темам, как терроризм, также заблокирован. В общей сложности ограничено более 200 опасных тем", - подчеркнул Гурбанов.

Кроме того, сегодня в Милли Меджлисе предложили установить минимальный возраст для регистрации в соцсетях с 16 лет. Было отмечено, что для возрастной группы 16-18 лет будет определен контролируемый механизм использования социальных сетей. Подростки этой возрастной группы смогут создавать аккаунты на платформах, но только с явного согласия их родителей.