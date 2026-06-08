Израиль допустил возобновление войны с Ираном

Мы ожидаем, что боевые действия с Ираном продлятся как минимум еще несколько дней, не исключено и полное возобновление войны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что с ночи до настоящего времени Иран выпустил по Израилю не менее 20 баллистических ракет.

По данным израильской армии, эти ракеты были либо перехвачены, либо упали на открытой местности.

Кроме того, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы утром выпустили по Израилю две баллистические ракеты.

Сообщается, что одна из них была перехвачена, а вторая не достигла территории страны.

В ответ на эти атаки Израиль уже провел две волны авиаударов по Ирану.

В течение ночи десятки истребителей ВВС Израиля нанесли удары по девяти системам противовоздушной обороны на западе и в центральной части Ирана. Утром ВВС Израиля также атаковали три предприятия на территории нефтехимического комплекса на юго-западе Ирана.

По информации ЦАХАЛ, удары наносятся исключительно Израилем, однако осуществляется "полная координация" с Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM). Также сообщается, что американские военные участвуют в перехвате ракет, запускаемых Ираном по Израилю.

Кроме того, отмечается, что начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир трижды провел телефонные переговоры с командующим CENTCOM адмиралом Брэдом Купером.