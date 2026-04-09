Президент Ильхам Алиев принял Премьер-министра Литвы

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Премьер-министра Литовской Республики Ингу Ругинене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выразил надежду на то, что визит Премьер-министра Литвы в нашу страну будет плодотворным и послужит развитию двусторонних отношений.

Выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за прием, Инга Ругинене с удовлетворением отметила, что на протяжении многих лет между Азербайджаном и Литвой существуют хорошие отношения.

В ходе беседы было отмечено наличие хороших перспектив для дальнейшего расширения торгово-экономических связей между нашими странами, обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической, инвестиционной, образовательной, сельскохозяйственной и других областях, отмечена важность организации взаимных визитов делегаций в деле расширения двусторонних отношений.

Премьер-министр Литвы поздравила главу нашего государства с установлением мира между Азербайджаном и Арменией.

Отметив проведение широкомасштабных строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях, Премьер-министр Литвы сказала, что Азербайджанское государство реализует огромную работу по возвращению бывших вынужденных переселенцев.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что именно наша страна является инициатором мира в регионе и налаживания торговых отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава государства сказал, что уже обеспечено возвращение около 30 тысяч бывших вынужденных переселенцев на их исконные земли. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан строит на освобожденных от оккупации территориях города, села, реализует транспортные и другие проекты социальной инфраструктуры. Вместе с тем глава государства отметил, что на этих территориях существует проблема мин, что замедляет проведение строительно-восстановительных работ. Президент Ильхам Алиев сказал, что после Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях в результате взрывов мин погибли или получили ранения более 400 человек.

Наряду с двусторонней повесткой азербайджано-литовских отношений, на встрече были затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В этой связи было подчеркнуто, что Литва всегда оказывает поддержку развитию отношений Азербайджана с Европейским Союзом.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.