Зарплаты этих лиц будут повышены в Азербайджане

Будут определены минимальные размеры ежемесячных должностных окладов по административным и вспомогательным должностям государственной службы, а также размеры должностей по уровням оплаты труда, процентные надбавки по уровням и ступеням и размеры ежемесячных должностных окладов.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Министерство юстиции Азербайджанской Республики совместно с Министерством финансов, Министерством труда и социальной защиты населения и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в ходе исполнения, должно в течение пяти месяцев представить в Кабинет Министров предложения по приведению нормативно-правовых актов Кабинета Министров в соответствие с Указом Президента Азербайджанской Республики №626 от 19 марта 2026 года "Об определении минимальных размеров ежемесячных должностных окладов по административным и вспомогательным должностям государственной службы, должностей по уровням оплаты труда, процентных надбавок по уровням и ступеням и размеров ежемесячных должностных окладов".