В Windows сломалось меню «Пуск»

Корпорация Microsoft признала ошибки, из-за которых в Windows 11 может не работать меню "Пуск". Об этом сообщает издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании рассказали, что у "небольшого количества пользователей" в меню могут не отображаться данные и иконки быстрого запуска. Представители Microsoft уверяют, что проблема появилась недавно, хотя журналисты Bleeping Computer собирали данные о неполадках в течение нескольких последних месяцев.

"В ходе расследования было установлено, что проблема совпала с обновлением Bing на стороне сервера, предназначенным для повышения производительности поиска", - заявили в Microsoft. Компании пришлось отозвать сломанное обновление и выпустить патч.

Специалисты медиа заявили, что это далеко не первая известная проблема с меню "Пуск", затронувшая пользователей Windows за последние годы. Так, в ноябре другая ошибка приводила к сбою "Пуска", программы "Проводник" и других фирменных приложений. В июне 2023 года инженерам Microsoft пришлось срочно устранять проблему, из-за которой меню "Пуск" зависало во время работы.