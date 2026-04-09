Женская сборная Азербайджана начала сборы в Испании

Женская сборная Азербайджана по футболу приступила к учебно-тренировочным сборам в Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборы проходят в рамках подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата мира. В ближайшее время азербайджанская команда дважды сыграет со сборной Андорры: 14 апреля - на выезде, 18 апреля - на своем поле.

Отметим, что предстоящие встречи имеют важное значение с точки зрения борьбы за очки в квалификационном цикле.

Из расположения команды опубликованы фотографии подготовки.