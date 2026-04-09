Азербайджан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества

Обсуждено развитие экономического сотрудничества Азербайджана и Германии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики Самеда Беширли с председателем правления немецкой организации BiWE (Baden-Württemberg International Education) и исполнительным директором по вопросам политики, образования и рынка труда Объединения работодателей промышленности Südwestmetall Штефаном Кюппером.

На встрече было отмечено успешное развитие экономического сотрудничества с Германией, а также подчеркнута важность подписанной Дорожной карты с Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой и Ассоциацией восточного бизнеса Германии.

В ходе встречи были представлены экономические приоритеты страны, проекты и программы по развитию человеческих ресурсов, обсуждены возможности сотрудничества. Также была предоставлена информация о деятельности Центра профессионального образования при Агентстве развития экономических зон, а также обсуждены возможности совместной подготовки квалифицированных кадров в промышленной сфере.

Кроме того, обсуждались вопросы развития профессионального образования для удовлетворения потребности в человеческом капитале в различных секторах экономики Азербайджана.