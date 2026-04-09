В Азербайджане внедрят новшество при приеме в первый класс

В Азербайджане прием в первые классы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий будет осуществляться в электронном формате.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, прием будет проводиться через Электронную государственную информационную систему.

Так, Министерство науки и образования должно до 1 мая 2026 года обеспечить интеграцию данной услуги в систему Электронного правительства.

Кроме того, услуга будет доступна на платформе mygov. Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством науки и образования должны завершить все работы по этому вопросу до 10 июня.