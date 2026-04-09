Объявлена команда недели Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в социальной сети X представил символическую команду из лучших игроков текущей недели Лиги чемпионов, передает Day.Az.
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").
Защитники: Йосип Станишич ("Бавария"), Маркиньос ("ПСЖ"), Робен Ле Норман ("Атлетико" Мадрид), Максимилиано Араухо ("Спортинг").
Полузащитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Жоау Невеш ("ПСЖ"), Кай Хаверц ("Арсенал").
Нападающие: Ламин Ямаль ("Барселона"), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Хулиан Альварес ("Атлетико" Мадрид).
Финал Лиги чемпионов этого сезона пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч состоится 30 мая 2026 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре