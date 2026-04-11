В Баку задержали популярную тиктокершу за торговлю людьми

Известная в социальных сетях под именем "Enoor" Эльнар Гулиева привлечена к уголовной ответственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, она была задержана в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел Азербайджана.

Эльнар Гулиевой предъявлено обвинение по статье 144 (торговля людьми) Уголовного кодекса. По решению суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия продолжаются.