В Баку задержали популярную тиктокершу за торговлю людьми
Известная в социальных сетях под именем "Enoor" Эльнар Гулиева привлечена к уголовной ответственности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, она была задержана в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел Азербайджана.
Эльнар Гулиевой предъявлено обвинение по статье 144 (торговля людьми) Уголовного кодекса. По решению суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.
Следственные действия продолжаются.
