Концертная программа Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева стала музыкальным путешествием по многогранному миру азербайджанской композиторской школы - от изысканной классики до смелого современного звучания, сообщает Day.Az.

Вечер в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева открылся утонченной "Сонатиной" национального классика Гара Гараева - произведением, в котором ясность формы сочетается с внутренней драматургией. В обработке для струнного квартета, выполненной народным артистом Фараджем Гараевым, эта миниатюра зазвучала по-новому - более камерно, раскрывая скрытые оттенки авторского замысла.

Лирическую линию продолжила "Прелюдия" для фортепиано с оркестром заслуженного деятеля искусств Эльнары Дадашовой. Солистка, пианистка Рафига Гулузаде продемонстрировала тонкое чувство стиля и блестящую технику, завоевав искренние аплодисменты публики. В ответ она исполнила на бис прелюдию ля мажор Гара Гараева - словно изящный музыкальный поклон традиции.

Контрастным акцентом прозвучал "Танец-фантазия" заслуженного артиста Мамедага Умудова - произведение, насыщенное ритмом и внутренней энергией. Его экспрессивная динамика придала концерту особый импульс, усилив эмоциональное напряжение зала.

Во второй части вечера прозвучала Симфония №4 "Дастан" для струнного оркестра народного артиста Джаваншира Гулиева - масштабное полотно с эпическим дыханием. Особое внимание привлекла скрипачка Сура Руфат, чье яркое и проникновенное исполнение стало одним из кульминационных моментов вечера.

Финальной точкой стала композиция "Танец" народной артистки Фирангиз Ализаде - произведение, в котором современный музыкальный язык органично переплетается с национальными интонациями. Эта пьеса прозвучала как эмоционально насыщенное и символичное завершение концерта.

В итоге программа оркестра предстала единой художественной концепцией - живым диалогом эпох, стилей и традиций. Это был вечер, где классика обрела новое дыхание, а современность - глубокие корни в национальной культуре.

