Трамп назвал единственный козырь Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственным козырем в руках Ирана является Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Truth Social.

"Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного вымогания мира с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, - это ведение переговоров!", - написал Трамп.

В другой публикации американский лидер заявил, что Иран "лучше справляется с фейками в СМИ и связями с общественностью, чем сражается".