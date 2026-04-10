Трамп назвал единственный козырь Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что единственным козырем в руках Ирана является Ормузский пролив. Как передает Day.Az, об этом он написал в Truth Social. "Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного вымогания мира с помощью международных водных путей.
Как передает Day.Az, об этом он написал в Truth Social.
"Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного вымогания мира с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, - это ведение переговоров!", - написал Трамп.
В другой публикации американский лидер заявил, что Иран "лучше справляется с фейками в СМИ и связями с общественностью, чем сражается".
