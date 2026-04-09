Азербайджанский теннисист может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Азербайджанский игрок в настольный теннис Нихад Мамедов намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Как передает Day.Az, по информации Федерации настольного тенниса, на церемонии 12 апреля в Спортивном комплексе "Шуа" Мамедов попытается установить новый мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальнего расстояния.
Текущий рекорд принадлежит турецкому спортсмену Осману Гюрджу (16,7 м). Нихад Мамедов планирует выполнить этот бросок с расстояния 17 метров.
