Автор: Мехти Ахмедзаде

Грандиозное восстановление Карабаха, которое мы наблюдаем сегодня, не дает покоя реваншистам. Всего за пару лет Азербайджан восстановил и построил то, что армянские оккупанты разрушали на протяжении десятилетий. И этот процесс активно продолжается. В соцсетях до сих пор периодически можно увидеть их удивление и негодование, когда они замечают новый облик освобожденного региона.

Во времена армянской оккупации в азербайджанском Карабахе уничтожалось культурное и религиозное наследие, стирались с лица земли не только населенные пункты, но и кладбища азербайджанцев. Везде, как картошка, сажались хачкары для искажения истории и фактов. Ныне это все приводится в то состояние, которое было до.

Больше всего реваншистов раздражает, кстати, именно этот процесс. Их информационные помойки периодически разгоняют дезинформацию о том, что Азербайджан якобы "разрушает" и "искажает" армянскую историю и "культурную самобытность региона". В качестве примера на этот раз привели мечеть, которая возводится в Лачине. Об этом недавно рассказал один из азербайджанских блогеров и видео попалось на глаза реваншистам. Теперь, называя город "бердзором", они истерят, что здесь "скоро не останется ничего армянского".

"Ранее был снесен армянский храм Вознесения и на его месте построена мечеть. Все это демонстрирует, что эти действия не связаны со строительством, а представляют собой целенаправленную политику, направленную на стирание армянского духовного и культурного присутствия", - утверждается в публикации, размещенной реваншистами в соцсети Х, где они надеются привлечь к этому внимание.

Привлекут они это внимание или не привлекут, плевать по большому счету, потому что оказать давление на Азербайджан в процессе восстановления своих территорий никому и никогда не удастся. Но откроем один секрет для истеричек. Довольно очевидный, между прочим - в Лачине никогда не было ничего армянского.

Достаточно открыть реальные исторические данные, чтобы понять, насколько пустыми являются эти заявления. Население Лачина десятилетиями состояло преимущественно из азербайджанцев. По переписи 1979 года их доля достигала более 99% и это зафиксированная статистика.

После оккупации в 1992 году все местное население было изгнано, а сам город оказался под контролем армянских вооруженных формирований. Именно в этот период началось искусственное заселение территории людьми, привезенными из-за рубежа и других регионов. То, что сегодня преподносится как "историческое присутствие", формировалось уже после захвата территории и носило целенаправленный характер.

Показателен и пример с так называемой "церковью", на которую теперь ссылаются реваншисты. Она была построена в 1998 году, уже после оккупации Лачина, и посвящена армянским боевикам. То есть речь идет о сооружении, появившемся в условиях военного контроля, а не о древнем памятнике, якобы отражающем многовековое присутствие.

Идем дальше: название "бердзор" также было выдумано оккупантами, ибо истинное название - Лачин - встречается в источниках задолго до событий последних десятилетий. Оно связано с тюркскими племенами и фиксируется в исторических хрониках и географических названиях региона. В средневековых источниках упоминаются укрепления и населенные пункты с этим названием, относящимся к местной, а не армянской традиции.

Факты по демографии, административной истории и происхождению топонимов складываются в одну картину: разговоры об "исконно армянском" Лачине не имеют под собой никакой базы. Эти мифы активно продвигали во времена оккупации территорий Азербайджана.

Поэтому эти жалкие попытки представить восстановление региона как "стирание культуры" сводятся к очередному информационному вбросу. Никакой глубокой аргументации там нет. Только эмоции. Реваншистская риторика давно превратилась в набор шаблонных обвинений, которые рассыпаются при первом же соприкосновении с фактами. Хватит паясничать и разводить трагедию.