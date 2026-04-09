Минимальная зарплата для этих лиц повышается до 1170 манатов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение "Об обеспечении исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики №626 от 19 марта 2026 года "Об установлении минимальных размеров месячных должностных окладов по административным и вспомогательным должностям государственной службы, уровней оплаты труда, а также процентных надбавок по уровням и ступеням и размеров месячных должностных окладов".

Как сообщает Day.Az, в комментарии для Unikal депутат Вугар Байрамов заявил, что распоряжением определены меры, которые должны быть реализованы правительством для исполнения указа Президента:

"Перед профильными государственными структурами установлены конкретные сроки по реализации указа. Согласно документу, подписанному Президентом Азербайджана, минимальный размер месячного должностного оклада для государственных служащих, проходящих службу в государственных органах, устанавливается на уровне 1170 манатов для административных должностей и 760 манатов для вспомогательных должностей. Документом также определены 35 уровней оплаты труда по административным должностям и 17 уровней - по вспомогательным.

Заработные платы граждан, работающих в государственных органах по этим уровням оплаты, будут скорректированы и увеличены. Это также означает, что должностные оклады не будут ниже 1170 манатов для административных и 760 манатов для вспомогательных должностей. Это позволит повысить доходы тех граждан, которые занимают данные должности и получают относительно низкую заработную плату. В целом, в соответствии с последним документом будет реализовано повышение месячных должностных окладов по административным и вспомогательным должностям государственной службы, что, в свою очередь, позволит еще больше усилить меры социальной защиты".