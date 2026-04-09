Израиль ликвидировал лидера группы, связанной с «Хезболлой»

На юге Ливана ликвидирован командир организации "Ливанские бригады сопротивления", связанной с "Хезболлой", Махер Кассем Хамдан.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Армия обороны Израиля.

Хамдан был ответственным за набор боевиков, поставки оружия и финансирование "Ливанских бригад сопротивления".

Также сообщается о ликвидации восьми боевиков, скрывавшихся в районе Сидона.