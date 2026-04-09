Израиль ликвидировал лидера группы, связанной с «Хезболлой»
На юге Ливана ликвидирован командир организации "Ливанские бригады сопротивления", связанной с "Хезболлой", Махер Кассем Хамдан.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Армия обороны Израиля.
Хамдан был ответственным за набор боевиков, поставки оружия и финансирование "Ливанских бригад сопротивления".
Также сообщается о ликвидации восьми боевиков, скрывавшихся в районе Сидона.
