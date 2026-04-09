Ученые предупредили о влиянии корональной дыры на Землю

Образовавшаяся на Солнце корональная дыра, вероятнее всего, начнет воздействовать на Землю в середине дня 10 апреля и может вызвать магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики Сиби́рского отделения РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным ученых, эффект от этого явления будет незначительным и быстро завершится.

В лаборатории уточнили, что сейчас космическая погода и геомагнитная обстановка остаются спокойными. За последние сутки на Солнце были зарегистрированы несколько слабых вспышек, однако они не получили развития.

Ученые также отмечают, что фоновая активность Солнца продолжает снижаться и уже достигла уровня 2022 года.