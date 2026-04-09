Цены на автомобильные масла растут в Азербайджане

Напряженность в Ормузском проливе не обошла стороной и рынок моторных масел. В частности, зафиксирован рост цен на некоторые бренды масел, поступающие из Европы.

Продавцы отмечают, что товары, которые ранее продавались за 100 манатов, сейчас предлагаются по 120-125 манатов. Хотя это касается не всех масел, подорожание уже наблюдается по отдельным маркам.

При этом ситуация не одинакова во всех сегментах рынка. В некоторых сервисах и точках продаж цены пока не изменились. Основной причиной этого являются имеющиеся запасы, закупленные по прежним ценам.

Однако истощение этих запасов усиливает вероятность того, что в ближайшее время рост цен станет более ощутимым.

Как сообщает Day.Az, председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли в комментарии для Bizim.Media заявил, что основной причиной подорожания автомобильных масел в Азербайджане является рост цен на нефть и энергоносители на мировом рынке.

"Поскольку моторное масло является нефтепродуктом, его цена растет вслед за удорожанием сырья. Кроме того, импортируемые в страну масла, особенно из Европы, уже поступают по более высокой цене, и новые партии выходят на рынок дороже.

Еще одна причина - рост транспортных и логистических расходов. Риски и задержки на международных маршрутах увеличивают стоимость перевозок, что отражается на конечной цене продукции. Также влияние оказывают общая инфляция и рост производственных затрат.

В некоторых местах рост цен пока может быть не столь заметен, поскольку еще реализуются старые запасы по более низким ценам. Но по мере их исчерпания цены на рынке в целом будут расти. Поэтому, как и в случае с другими товарами, автомобильные масла в ближайшие дни могут еще немного подорожать".