В Азербайджане сокращен срок сверхсрочной службы для женщин-военнослужащих

Сокращен срок первого контракта, заключаемого с женщинами-военнослужащими, принимаемыми на сверхсрочную действительную военную службу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым изменениях в Положение "О прохождении военной службы" и закон "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно изменению, срок первого контракта, заключаемого с женщинами-военнослужащими, сокращен с 3 лет до 6 месяцев.