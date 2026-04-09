https://news.day.az/officialchronicle/1826886.html В Азербайджане сокращен срок сверхсрочной службы для женщин-военнослужащих Сокращен срок первого контракта, заключаемого с женщинами-военнослужащими, принимаемыми на сверхсрочную действительную военную службу. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым изменениях в Положение "О прохождении военной службы" и закон "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно изменению, срок первого контракта, заключаемого с женщинами-военнослужащими, сокращен с 3 лет до 6 месяцев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре