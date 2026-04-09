Сахиба Гафарова встретилась с участниками 3-й встречи парламентских групп дружбы Азербайджана, Турции и ТРСК

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с участниками 3-й встречи парламентских групп дружбы Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Турецкой Республики Северного Кипра.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Приветствуя делегации, возглавляемые председателем парламента Турецкой Республики Северного Кипра, руководителем парламентской группы дружбы Турецкая Республика Северный Кипр - Азербайджан Зией Озтюрклером и руководителем парламентской группы дружбы Турция - Азербайджан Шамилем Айрымом, спикер Сахиба Гафарова, напомнив высказывание Президента Ильхама Алиева: "Наша семья - это тюркский мир", отметила, что предпринимаемые шаги по дальнейшему укреплению отношений между нашими странами и народами отражают эту позицию Президента.

В ходе беседы было подчеркнуто, что эти отношения успешно продолжаются на уровне парламентов как представителей народов, и что наши законодательные органы сотрудничают как на двусторонней основе, так и в трехстороннем формате. В этом контексте была отмечена значимость трехстороннего формата работы рабочих групп по парламентским связям Азербайджан - Турция - Северный Кипр, подчеркнута роль регулярных встреч в рамках этого формата в развитии парламентского сотрудничества, защите общих интересов и укреплении солидарности. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что двухдневные дискуссии, которые пройдут в Баку в рамках трехстороннего формата, внесут вклад в дальнейшее углубление сотрудничества между нашими парламентами.

Председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра Зия Озтюрклер поблагодарил Азербайджан за проявленную солидарность, дружбу, братство и поддержку, отметив создание парламентской группы дружбы с Северным Кипром в Милли Меджлисе как важный шаг.

Руководитель парламентской группы дружбы Турция - Азербайджан Шамиль Айрым подчеркнул важность продолжения отношений между дружественными и братскими странами на парламентском уровне и поделился своими взглядами на дальнейшее расширение связей в трехстороннем формате.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам взаимного интереса.