Джейхун Байрамов высоко оценил роль Пакистана в достижении прекращения огня между США и Ираном

8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе.

Министр Джейхун Байрамов приветствовал достигнутое между США и Ираном прекращение огня, подчеркнув, что это является важным шагом с точки зрения снижения напряженности, укрепления стабильности и улучшения гуманитарной ситуации.

Особо была отмечена и высоко оценена важная роль дружественной и братской пакистанской стороны в достижении прекращения огня. Выражены пожелания успехов в усилиях по продвижению мира и стабильности в регионе, налаживанию диалога между сторонами и укреплению доверия, а также в предстоящих переговорах в Исламабаде. Также в ходе беседы была выражена надежда на положительные результаты этих переговоров.

Министр Джейхун Байрамов высоко оценил последовательную и принципиальную позицию Пакистана, а также его конструктивные инициативы.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес на региональном и международном уровнях, и обсудили перспективы развития азербайджано-пакистанского партнерства.