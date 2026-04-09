Премьер-министр Литвы почтила память шехидов в Баку - ФОТО 9 апреля находящаяся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Литвы Инга Ругинене посетила Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостья почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложила венок к памятнику "Вечный огонь".
Затем премьер-министру, полюбовавшейся панорамой азербайджанской столицы с самой высокой точки Баку, была представлена информация об истории Шехидляр хиябаны, об особом месте этого священного места в памяти нашего народа и о проводимых в нашем городе работах по благоустройству и созиданию.
