Премьер-министр Литвы почтила память шехидов в Баку

9 апреля находящаяся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Литвы Инга Ругинене посетила Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостья почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложила венок к памятнику "Вечный огонь".

Затем премьер-министру, полюбовавшейся панорамой азербайджанской столицы с самой высокой точки Баку, была представлена информация об истории Шехидляр хиябаны, об особом месте этого священного места в памяти нашего народа и о проводимых в нашем городе работах по благоустройству и созиданию.