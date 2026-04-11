В Турции собираются полностью запретить продажу табачных изделий к 2040 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hurriyet, Турция готовит радикальную реформу политики контроля над табаком: проект нового закона предусматривает полный запрет на продажу табачной продукции к 2040 году, а также значительное расширение ограничений на курение в общественных местах - в соответствии с целями Европейского союза в сфере здравоохранения.

Согласно инициативе, которую правящая партия намерена внести в парламент совместно с Министерством здравоохранения, продажа всех табачных изделий будет запрещена с 1 января 2040 года.