Карапетян сошел с дистанции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Партия "Сильная Армения", из названия которой после изменений в Избирательный кодекс пришлось убрать имя Самвела Карапетяна, обнародовала список десяти основных кандидатов на парламентские выборы. Ожидалось, что список возглавит сам российский миллиардер, но первым номером значится его племянник и пиар-менеджер Нарек Карапетян по кличке "Булка". Более того, имени богатого дядюшки в списке нет вообще.

Этот факт вызвал недоумение и беспокойство у поклонников пророссийской оппозиции. Как бы не был убедителен Карапетян-младший, он просто нанятый дядей агитатор, то есть никто. Все строение "великого будущего Армении" строилось на имени Самвела Карапетяна. Оппозиция упорно проталкивала его повсюду, невзирая на непреодолимые конституционные препятствия. И что же, за пару дней до начала регистрации "Ташир Само" сошел с дистанции?

О том, что Самвел Карапетян не будет зарегистрирован в качестве кандидата, реваншисты были неоднократно предупреждены. Существует Конституция, которая запрещает гражданам других государств и лиц с двойным гражданством претендовать на пост главы Армении. Законодательство не допускает избрания даже рядовыми депутатами лиц, имеющих двойное гражданство. Однако оппозиция старательно игнорировала этот запрет, рассчитывая на какое-то чудо. Но чуда не произошло, а на встрече в Владимиром Путиным в Москве Никол Пашинян окончательно обломал крылышки амбициям Карапетянов, сказав, что Армения демократическая страна, но закон есть закон.

Таким образом, на заступничество извне миллиардер может не рассчитывать. Даже если оно будет, это не сработает. Карапетяну надо было последовать примеру Рубена Варданяна, который перед подключением к борьбе за трон Армении предварительно отказался от российского гражданства. Рубик внимательно читал Конституцию, Самвелка - нет.

И дело не только в гражданстве, но и в серьезных статьях уголовного кодекса, инкриминируемых Карапетяну. Он обвиняется в призывах к свержению власти и финансовых махинациях. Поэтому рассчитывать, что он сможет в том или ином качестве участвовать в выборах несерьезно. Но в партии с укоротившимся названием все равно долго надеялись. Для Самвела Карапетяна была куплена за хорошие гонорары команда из иностранцев с громкими регалиями. Это, как полагал пиар-менеджер, должно было ослепить армян и заставить их голосовать за кандидата, в команде которого есть бригадные генералы и международные инструктора спецназа. Уй даааа! - должен был воскликнуть каждый армянин и побежать в июне отдавать голос "Таширу Само". Кстати, кличка Карапетяна-старшего происходит из названия его империи - группы компаний "Ташир", промышляющей в России и ряде других стран. А вот откуда у Карапетяна-младшего взялась "Булка", к сожалению, история умалчивает. Возможно, это связано с его объемистой "сдобной" фигурой, да и физиономия по своей конфигурации напоминает свежеиспеченный коржик.

На всякий случай, если в "Сильной Армении" рассчитывают взять в парламенте большинство, а затем как-то протащить Самвела Карапетяна в премьеры, следует их разочаровать - это тоже не получится. Дело в том, что согласно закону, в Армении премьер-министр избирается из числа депутатов Национального собрания. Кандидатура выдвигается фракциями парламента, после чего премьер-министр избирается большинством голосов от общего числа депутатов и назначается президентом. Но баллотироваться в депутаты российский миллионер не может. Одним словом, сплошной облом.

Думается, Самвел Карапетян, прежде позиционировавшийся как основной кандидат "Сильной Армении" в парламент и в премьер-министры, значился первым номером в партийном списке до 1 апреля. Сказанное в ходе встречи в Москве открытым текстом стало крушением надежд.

Карапетяновская банда была страшно возмущена изменениями в Избирательный кодекс, внесенными 7 апреля. Адвокат Карапетяна Вардаварян (значится в избирательном списке партии под номером "два") рвал и метал, поминал всуе Венецианскую комиссию, которая что-то там не рекомендует. Весь шум был ради того, чтобы сохранить в названии избирательного блока имя Самвела Карапетяна. А зачем? Какой смысл размахивать именем этого лица, если оно не может претендовать даже просто на депутатский мандат, не говорим уже о кресле премьера? Расчет, видимо, делался просто на громкую фамилию, на которую, как мотыльки на лампочку, должны налететь избиратели. "Булка" ранее массу всего наобещал армянам от имени дяди в агитационных поездках по стране. И супер-пенсии, и отмену налогов на бизнес, и др. Нарек-джан объяснял гражданам, что им нужен финансово независимый премьер, которому не придется грабить страну, потому что у него и так есть деньги., и все свое внимание он сосредоточит на работе ради "славы родины"... Каково?

И вот опубликован список главных кандидатов от "Сильной Армении", а Самвела Карапетяна в нем нет. Печалька.