Стало известно, когда и где начнутся прямые переговоры Израиля и Ливана Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в Вашингтоне, в Госдепартаменте США. Как передает Day.Az, ссылаясь на сотрудника портала Axios Барака Равида, на основе информации высокопоставленного израильского чиновника, также названы руководители делегаций, которые примут участие в переговорах.
Отмечается, что США будет представлять посол в Ливане Мишель Исса, Израиль - глава дипломатической миссии в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, а Ливан - посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад.
