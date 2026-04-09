Стало известно, когда и где начнутся прямые переговоры Израиля и Ливана

Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в Вашингтоне, в Госдепартаменте США.

Как передает Day.Az, ссылаясь на сотрудника портала Axios Барака Равида, на основе информации высокопоставленного израильского чиновника, также названы руководители делегаций, которые примут участие в переговорах.

Отмечается, что США будет представлять посол в Ливане Мишель Исса, Израиль - глава дипломатической миссии в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, а Ливан - посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад.