В Дагестане и Чечне введен федеральный режим ЧС
Обстановка в Дагестане и Чечне признана чрезвычайной ситуацией федерального характера решением правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова.
Как передает Day.Az, наиболее сложная ситуация - в Дагестане.
Стихия нанесла серьезный ущерб: пострадали дома и инфраструктура, нарушено энергоснабжение, ограничено движение транспорта, убытки понес агросектор.
Синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятной погоды, сохраняется риск новых подтоплений.
