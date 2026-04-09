​​В Дагестане и Чечне введен федеральный режим ЧС

Обстановка в Дагестане и Чечне признана чрезвычайной ситуацией федерального характера решением правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

Как передает Day.Az, наиболее сложная ситуация - в Дагестане.

Стихия нанесла серьезный ущерб: пострадали дома и инфраструктура, нарушено энергоснабжение, ограничено движение транспорта, убытки понес агросектор.

Синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятной погоды, сохраняется риск новых подтоплений.