Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание начать прямые переговоры с Ливаном в кратчайшие сроки.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба израильского премьера.

"Переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хезболлы" и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном. Израиль высоко оценивает сегодняшний призыв ливанского премьер-министра разместить войска в Бейруте", - говорится в заявлении.