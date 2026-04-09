Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание начать прямые переговоры с Ливаном в кратчайшие сроки. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба израильского премьера. "Переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хезболлы" и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном.
Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание начать прямые переговоры с Ливаном в кратчайшие сроки.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба израильского премьера.
"Переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хезболлы" и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном. Израиль высоко оценивает сегодняшний призыв ливанского премьер-министра разместить войска в Бейруте", - говорится в заявлении.
