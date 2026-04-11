Обнародованы доходы "Азеркосмос"

В январе-феврале этого года Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") экспортировало услуги спутниковой связи на сумму 3 миллиона долларов США в 32 страны мира.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, этот показатель на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы "Азеркосмос" от экспорта услуг составили 65% от его общего дохода.

В пятерку лидеров по экспорту услуг спутниковой связи за отчетный период вошли Великобритания (710,4 тысячи долларов США), Люксембург (545,4 тысяч долларов США), Швеция (374,4 тысячи долларов США), Турция (162 тысячи долларов США) и Пакистан (152,5 тысячи долларов США).