Первая ракетка мира пропустит Porsche Tennis Grand Prix

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не примет участие в розыгрыше турнира WTA-500 в Штутгарте. Первая ракетка мира была вынуждена отказаться от выступления на Porsche Tennis Grand Prix из-за повреждения, полученного после завершения соревнований в Майами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Соболенко не успела восстановиться к началу турнира, который пройдет с 13 по 19 апреля. Белоруска была заявлена под первым номером посева и планировала побороться за главный приз - автомобиль Porsche 911 Carrera S и часть призового фонда в размере 1 064 510 долларов (1 809 667 манатов).

Действующей чемпионкой соревнований в Штутгарте является Елена Остапенко. Также в 2024 году победительницей этого турнира становилась представительница Казахстана Елена Рыбакина.