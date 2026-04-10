Азербайджанские борцы выступят на "Кубке Победы" в Анталье

С 12 по 14 апреля в Анталье пройдет "Кубок Победы" по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили в Национальной федерации.

Отмечается, что на турнире, который будет организован в возрастной группе U-17, Азербайджан представят команды по вольной и греко-римской борьбе.

В составе "греко-римлян" на турецкий ковер выйдут Али Джавадлы и Али Мусаев (оба - 45 кг), Омар Салманов, Юсиф Мирзоев и Умид Бабаев (все - 48 кг), Абдуррахман Гусейнли и Гусейн Мустафазаде (оба - 51 кг), Гурбан Меджнунов и Амин Мамедов (оба - 55 кг), Эльмир Черкезов и Эльмир Абдулла (оба - 60 кг), Орхан Габибли и Нихад Магеррамов (оба - 65 кг), Надир Гасанов, Али Мамедов и Ибрагим Бабаев (все - 71 кг), Руслан Нуриев, Исфахан Гасанов и Зека Юсубов (все - 80 кг), Зохраб Сафаров (92 кг), Эмин Бахшалиев, Мухаммед Мустафаев и Манаф Мамедли (все - 110 кг).

В состав же "вольников" вошли Тунар Гасанов (45 кг), Гусейн Рзазаде (48 кг), Ибрагим Гасанов (51 кг), Аббас Шафиев (55 кг), Вахид Мамедов (60 кг), Рашид Назаров (65 кг), Тунар Гулиев (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (92 кг) и Хаким Тагиев (110 кг).

В судейской коллегии Азербайджан представит арбитр II категории Хаял Алиев.