"Реал" готов заплатить € 165 млн за игрока "Баварии"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в покупке крайнего нападающего "Баварии" Майкла Олисе грядущим летом. Намерение главы "сливочных" укрепила игра французского вингера в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщила журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, "Королевский клуб" готов заплатить € 160-165 млн за трансфер 24-летнего вингера. При этом подчеркивается, что немецкий гранд не желает продавать Олисе даже за € 200 млн. "Бавария" намерена предложить нападающему новый контракт.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.