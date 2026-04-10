Трамп анонсировал результаты переговоров с Ираном в течение суток

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном станут известны примерно в течение ближайших 24 часов. Как сообщает Day.Az, его слова передает New York Post (NYP).

"Мы узнаем это примерно через 24 часа. Скоро мы узнаем", - сказал американский лидер в ответ на вопрос о том, верит ли он в успех встречи.

При этом глава Белого дома отметил готовность США к силовому сценарию в случае провала переговоров. "Мы проводим перезагрузку. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданных - даже лучше, чем то, что мы использовали раньше", - подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил о "мощной перезагрузке" в мире.